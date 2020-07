Boer uit Halle mag op de tractor door Utrecht

Een boer uit het Achterhoekse Halle rijdt woensdag vermoedelijk als enige actievoerder op een tractor door de provincie Utrecht, onderweg naar de boerenactie in De Bilt. De veiligheidsregio Utrecht heeft voor deze ene tractorrit toestemming gegeven, omdat de trekker als „decorstuk” naast het podium van de actievoerders op de Biltse Rading zal worden geparkeerd.

In de hele provincie Utrecht geldt woensdag een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Dat is dinsdag afgekondigd, omdat er mogelijk vele honderden trekkers naar de demonstratie in De Bilt zouden komen.

Met de boer uit Halle zijn volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio speciale afspraken gemaakt. Hij heeft zijn tractor opgesierd met vlaggen en een bord van Farmers Defence Force (FDF), de boerenactiegroep die de demonstratie heeft georganiseerd. Daarom beschouwt de politie deze tractor als een „showtrekker.”

De Achterhoekse actievoerder rijdt al door de provincie Utrecht. Zijn tocht voert over lokale wegen.