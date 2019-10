‘Boer moet jonge kuikens voer en water geven’

Broederijen overtreden de wet door pasgeboren kuikentjes de eerste drie dagen geen voer en water te geven. Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier heeft bij de rechter afgedwongen dat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hieraan een einde moet maken.

„Eieren worden niet door de moederkip in een nest uitgebroed. Dat gebeurt in broedkasten bij broederijen. Na de geboorte zitten de kuikens soms dagenlang zonder eten en drinken in een donkere kast”, legt Wakker Dier uit. „Deze uitspraak is letterlijk van levensbelang voor de 500 miljoen kuikens die we jaarlijks in Nederland uitbroeden.”

De uitspraak heeft volgens de organisatie verregaande consequenties voor de pluimveesector. Zo moeten de broedkasten worden aangepast. Wakker Dier vroeg de politiek al in 2013 om in te grijpen.