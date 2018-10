Boer door het vuur voor zijn koeien

Een boer uit Werkhoven (Utrecht) heeft door snel in te grijpen toen brand was uitgebroken in zijn koeienstal het leven van zijn koeien gered. Hij werd in de nacht van woensdag op donderdag wakker van luid geloei en van zijn blaffende hond, vertelt een woordvoerder van de brandweer. „Toen hij in de schuur ging kijken, trof hij hooibalen aan die in brand stonden.”

De boer haalde die met een shovel uit de stal. Later nam de brandweer dat van hem over. Alle koeien bleven ongedeerd.

Ook medewerkers van het boerenbedrijf hielpen mee. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweerwoordvoerder wist niet of dit de boer of een van zijn werknemers was.