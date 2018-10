Boels haalt machines terug uit Hambacher bos

Boels Rental haalt per direct zijn machines terug uit het Duitse Hambacher bos. Het bedrijf vindt dat de veiligheid van het personeel van het Nederlandse verhuurbedrijf in het geding is. In het Hambacher bos, tussen Keulen en Aken, verzetten actievoerders zich tegen plannen van energieconcern RWE om het woud grotendeels te rooien om er bruinkool te winnen. De Duitse politie begon in september met het ontruimen van het bos waar actievoerders onder meer boomhutten hebben gebouwd.

Boels verhuurde een aantal lichtmasten en twee kleine terreinwagens, zonder personeel. In de nacht van zondag op maandag werd er brand gesticht in de Duitse hoofdvestiging. „Voor mij gaat dit te ver. Zodra de veiligheid van mijn medewerkers in het geding komt trek ik een streep”, aldus Pierre Boels, topman van Boels Rental. Volgens hem werden de afgelopen tijd ook gebouwen beklad en machines beschadigd en was er sprake van bedreigingen aan het adres van Boels-werknemers.