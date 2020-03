Boekwinkels: meer toeloop door coronavirus, in winkel én online

De Nederlandse boekwinkels merken de afgelopen week een flinke toename van de interesse in boeken. In de fysieke winkels, die nog open zijn, is er meer aanloop. Maar ook online wordt meer literatuur besteld. Dat heeft de brancheorganisatie CPNB vrijdag gemeld.

„Mensen lijken het boek herontdekt te hebben, nu iedereen gedwongen thuis zit”, stelt een woordvoerder. „Het is een aangename manier om te ontspannen in deze donkere tijden. Veel ouders halen boeken om hun kinderen thuis voor te lezen. Maar ook voor luisterboeken, waar veel ouderen gebruik van maken, is opeens veel extra interesse.”

Harde cijfers kan de CPNB nog niet geven; die worden pas over een maand verwacht. De organisatie baseert zich nu op signalen uit het veld. „Er is wel een duidelijk verschil tussen de regio’s”, legt de zegsman uit. „Zo blijft de groei in Brabant wat achter. Maar dat komt ook doordat daar veel winkels wel hun deuren hebben gesloten, toen de provincie vorige week op slot ging.”

De boekenbranche lanceert dinsdag de campagne #Ikleesthuis, die eerder deze week online in het leven werd geroepen door schrijfster Manon Sikkel. Middels STER-spotjes en campagneborden van abri-exploitant JCDecaux wordt het boek nog verder onder de aandacht gebracht. „Het is heel bijzonder hoe de hele boekenbranche zo snel de krachten heeft gebundeld om deze campagne uit de grond te stampen”, aldus de CPNB.