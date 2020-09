Boekje gaat open over schikkingen erfenis Cor van Hout

Het OM moet openheid geven over de afspraken die met alle verdachten zijn gemaakt in het zogenoemde Goudsnip-onderzoek naar de criminele erfenis van Heinekenontvoerder Cor van Hout. Dat bepaalde het gerechtshof dinsdag op de eerste dag van het hoger beroep in de strafzaak van Willem Holleeder.

Holleeder (62) kreeg vorig jaar zomer levenslang omdat hij volgens de rechtbank opdracht heeft gegeven voor een serie liquidaties, waaronder die op Cor van Hout in 2003. Na diens dood kwam zijn criminele erfenis in handen van Holleeders zus Sonja, met wie Van Hout twee kinderen had. In het onderzoek naar die nalatenschap, waarin onder anderen ook Holleeders zus Astrid tot de verdachten behoorde, schikte Sonja Holleeder jaren later voor ruim een miljoen euro met de staat.

Holleeders advocaat Sander Janssen sprak dinsdag van „een klein succesje”. Bij de rechtbank vroeg hij eerder vergeefs duidelijkheid over alle schikkingen die in het onderzoek naar de criminele erfenis zijn getroffen. Hij zei bij het hof „nieuwsgierigheid” te proeven die de rechtbank niet had. „Je merkt dat deze rechters willen weten hoe het zit.” Hij sluit niet uit dat justitie en de zussen in de kwestie over de erfenis een deal hebben gesloten, waarin ook hun latere getuigenis tegen hun broer is betrokken. Het OM en de zussen hebben altijd ontkend dat een dergelijke afspraak bestaat.

De eerste dag van Holleeders beroepszaak stond dinsdag grotendeels in het teken van het verhoor van Bas V., voormalig chauffeur en vermeend lijfwacht van Heinekenontvoerder Cor van Hout. V. verkeerde vaak in de nabijheid van Van Hout, maar moest op veel vragen het antwoord schuldig blijven: „Ik reed, ik regelde het eten en ging apart in een hoekje zitten. Ik was nooit ergens bij en ik vroeg nooit iets.”

Het hoger beroep in de Holleeder-zaak duurt tot eind 2021. In totaal zijn tientallen zittingsdagen ingepland voor de bespreking van de moorddossiers en de getuigenverhoren. De zussen van Holleeder en zijn ex Sandra den Hartog nemen naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar plaats in het getuigenbankje.

De zaak gaat 13 oktober verder. Het hof schrapte dinsdag twee voor komende donderdag geplande getuigenverhoren.