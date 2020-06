Boekenmarkt Leerdam dreigt te verdwijnen

Al zestien jaar is de boekenmarkt een begrip in Leerdam. Duizenden boeken worden verkocht voor het goede doel. Nu hangt het voortbestaan van de markt aan een zijden draad. „We hebben nieuwe huisvesting nodig”, zegt bestuurslid Jaco Bac (43).

De boekenmarkt wordt sinds 2016 gerund door stichting African Hands, zegt Bac. „Het hele jaar is het mogelijk boeken in te leveren. Ook worden we gebeld door mensen die gaan verhuizen en hun boeken niet kwijt kunnen. Of door nabestaanden die ons na een sterfgeval vragen boeken op te halen. Vrijwilligers verdelen het aanbod in 36 categorieën, zoals streekromans, theologische boeken, geschiedenis- en kinderboeken. De boeken worden tijdens drie weekenden in juni en juli te koop aangeboden. Daarnaast vindt het hele jaar verkoop plaats tijdens actiedagen en via internet.”

Bestaat er veel belangstelling voor de boeken?

„Tijdens de markt loopt het van donderdagmorgen tot zaterdagmiddag storm. Omdat de bakken steeds worden aangevuld, komen veel mensen elke dag langs. De bezoekers komen uit Leerdam en wijde omgeving, maar ook uit alle uithoeken van het land. Tijdens de markt worden er 15.000 tot 20.000 boeken te koop aangeboden. Vorig jaar verkochten we ongeveer 14.000 exemplaren. De boeken kosten 50 cent per stuk, dat leverde dus 7000 euro op. In totaal komen we jaarlijks op een opbrengst van circa 15.000 euro. We maken nauwelijks onkosten: de vrijwilligers krijgen geen vergoeding en we zaten in het Emmahuis anti-kraak. Zodoende gaat de gehele opbrengst naar projecten van African Hands om de leefomstandigheden van kwetsbare aidsslachtoffers in Zuid-Afrika te verbeteren.”

Jullie zoeken een nieuw onderkomen?

„Het Emmahuis wordt later dit jaar gesloopt om plaats te maken voor een nieuw verzorgingshuis. Vandaar dat we op zoek zijn naar een nieuwe locatie om onze boeken op te slaan en te verkopen. In september moeten we er uit. Vanwege de coronacrisis kon de normale verkoop niet doorgaan. We wilden die uitstellen tot september, maar ook dat komt door de sloop in gevaar.”

De panden liggen niet voor het oprapen?

„Bepaald niet. We zoeken een ruimte van drie- tot vierhonderd vierkante meter waar de boeken permanent kunnen blijven. Liefst gelijkvloers omdat veel bezoekers een rollator gebruiken.”

Hoe moet het verder?

„Als we niet snel iets vinden, gaan we op zoek naar tijdelijke opslag. Dan gaat ook de verkoop in september niet door. Maar we blijven positief. Er was al contact met de gemeente en vorige week steunde de gemeenteraad een motie van VHL Lokaal en SGP, waarin B en W werden gevraagd ons te helpen bij onze zoektocht.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws