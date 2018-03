Boekenclub ECI wordt Bookspot

’s-GRAVELAND (ANP) - ECI, de 51-jaar oude ‘boekenclub’ , krijgt vanaf donderdag een nieuw leven onder de naam Bookspot. Hoewel de club vier jaar geleden failliet ging, bestaat ze nog steeds, met zo’n 100.000 leden. Ze is inmiddels in handen van Novamedia, dat met een heel nieuwe aanpak vooralsnog naar minstens 300.000 klanten streeft.

De Bookspot-website wil net zulke goede informatie bieden als in een degelijke fysieke boekhandel, zegt eigenaar Boudewijn Poelmann. Ook kunnen de leden er blogs volgen, advies vragen en reacties op boeken achterlaten. Zo moeten belangstellenden een beetje de weg kunnen vinden in het enorme aantal boeken dat er te koop is, eerst alleen Nederlandstalige, dan ook Engelstalige.

Ze horen het vaker, op het hoofdkantoor in ’s -Graveland: „De ECI, bestáát die nog?!” Bij velen gaan de gedachten terug naar de zo aantrekkelijk lijkende aanbiedingen die er uiteindelijk toe leidden dat je met regelmaat een boek moest kiezen uit een klein aanbod en dan maar wat nam, omdat niks je eigenlijk echt wat leek. Dat is allang veranderd, er zijn nu zo’n 730.000 titels beschikbaar. En het aanbod wordt nog groter. Het papieren boek staat nog altijd voorop. Dat hebben lezers volgens Poelmann toch nog steeds het liefst.

Boeken die al meer dan vier maanden op de markt zijn, worden via Bookspot nog steeds veelal met 20 procent korting aangeboden. „Als de uitgever het tenminste ook goed vindt”, aldus Poelmann. Gezien de vorm van zijn organisatie zit hij niet helemaal vast aan de vaste boekenprijs, die in Nederland nog altijd geldt om ook minder winstgevende boeken een kans te geven.

Volgens Poelmann is Bookspot een echte aanvulling. Bol.com mag dan wel groot zijn geworden met boeken, zegt hij, maar is nu een heel warenhuis. Bookspot wordt puur een boekwinkel, aldus Poelmann, maar dan „de eerste online”.

Poelmann heeft twee ‘ambassadeurs’ aangetrokken, Susan Smit en Arthur Japin. De eerste siert al de cover van het papieren magazine dat Bookspot uitgeeft.