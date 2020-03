Boekenbon wordt hoofdsponsor van Jaarlijkse Literatuurprijs

De Nederlandse Boekenbon B.V. wordt voor zeker vijf jaar de hoofdsponsor van de Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie, een onderscheiding van 50.000 euro voor het beste Nederlandstalige literaire boek uit één van de genoemde categorieën. De prijs, die eerder AKO-prijs, ECI-prijs en Bookspot-prijs heette, gaat vanaf nu door het leven als de Boekenbon Literatuurprijs.

Dat is woensdag bekendgemaakt in Den Haag, waar ook de boekenbon zelf nieuw leven werd ingeblazen met een nieuw uiterlijk. Zo is de bon niet meer van plastic, maar van papier en kan de klant kiezen welke kleur hij wil, aldus Anne Schroën, directeur van de Nederlandse Boekenbon. „Ook hebben vanaf nu meer dan honderd boekhandels een boekenbon in hun eigen huisstijl. Een eigen bon, maar gewoon inwisselbaar bij elke deelnemende boekhandel in Nederland.”

Twee jaar geleden bleek dat de verkoop van het aantal boekenbonnen flink was gedaald, al werd niet gecommuniceerd hoe sterk. De daling werd geweten aan de enorme hoeveelheid bonnen en vouchers die je tegenwoordig voor alles en nog wat kunt krijgen. Inmiddels lijkt er aan de daling een einde te zijn gekomen en werden er vorig jaar 1 miljoen boekenbonnen verkocht. Volgens Schroën worden boekenbonnen ook zo goed als allemaal ingewisseld.