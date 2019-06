Boeken Jochem Myjer en Tosca Menten favoriet

De Gorgels en het geheim van de gletsjer van Jochem Myjer (met illustraties van Rick de Haas), is dit jaar het favoriete boek onder kinderen van 6 tot en met 9 jaar. Kinderen van 10 tot en met 12 jaar waarderen juist Dummie de mummie en de schat van Sohorro van Tosca Menten (met illustraties van Elly Hees) het meest. De prijzen van de Nederlandse Kinderjury werden woensdag uitgereikt in de bibliotheek in het centrum van Spijkenisse.

Kinderen waren opgeroepen tijdens de Leesweek zoveel mogelijk te lezen en hun stem uit brengen op hun favoriete boek. Bijna 30.000 keer werd gestemd in een zogenoemde Stemweek, zo meldt de Stichting CPNB, die het Nederlandse boek en lezen promoot.

Naast de publieksprijzen werden ook prijzen uitgereikt door een speciale jury van twaalf kinderen, de zogeheten Senaat van de Nederlandse Kinderjury. Zij kozen voor Juf Braaksel en de magische ring van Carry Slee, met illustraties van Iris Boter (kinderen van 6 tot en met 9 jaar). Schaduw van de leeuw van Linda Dielemans kreeg die prijs in de categorie 10 tot en met 12 jaar.