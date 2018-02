Boek Vermeend en Van Rijbroek komt opnieuw uit

Het omstreden boek over cybercriminaliteit van oud-minister Willem Vermeend en Rian van Rijbroek komt opnieuw in de handel. Op het boek, De wereld van Cybersecurity en Cybercrime, kwam direct na het verschijnen veel kritiek onder meer omdat zonder bronvermelding teksten van anderen waren gebruikt. Het werd uit de handel genomen.

In de aangepaste versie, die binnenkort uitkomt, staan volgens uitgeverij EinsteinBooks vier extra bronvermeldingen die in de eerste versie ontbraken. Ook reageren de auteurs in de heruitgave op de ophef over het plagiaat. Inhoudelijk kon een woordvoerster van de uitgeverij nog niets zeggen over die reactie. „Het wordt in elk geval geen inlegvel, de tekst met hun reactie wordt in het boek opgenomen.”

Nadat de NOS en Nieuwsuur het plagiaat vorige week hadden ontdekt, bood Vermeend zijn excuses aan. Hij noemde het „buitengewoon ergerlijk dat dat kan” en liet de uitgeverij het boek terughalen.