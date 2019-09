Boek over Nederlandse indiaan wint Beckmanprijs

Schrijfster Bianca Mastenbroek heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen, een onderscheiding voor historische jeugdboeken. De Eindhovense viel in de prijzen met het boek Hendrick, de Hollandsche indiaan. Dat gaat over een 16-jarige Nederlandse jongen die in 1659 in Amerika gevangen wordt genomen door indianen.

Volgens de jury is het „een indrukwekkend verhaal over de botsing tussen twee culturen en over de gevolgen van de Nederlandse expansie- en handelsdrift voor een trots en vredelievend volk”. Hendrick is „een spannend en met vaart geschreven avonturenboek, gebaseerd op historische gebeurtenissen”.

De prijs werd zaterdag uitgereikt in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Mastenbroek krijgt 1000 euro en een oorkonde. Het boek van Mastenbroek won ook de Jonge Beckman, die wordt toegekend door een kinderjury.

De Thea Beckmanprijs wordt sinds 2002 jaarlijks toegekend. De onderscheiding is vernoemd naar Thea Beckman (1923-2004), die talloze jeugdboeken schreef, waaronder Kruistocht in spijkerbroek.

Vorig jaar won Arend van Dam met De reis van Syntax Bosselman.