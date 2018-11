Boek Obama al anderhalf miljoen keer verkocht

Van het boek Becoming van Michelle Obama zijn in een week tijd ruim 1,4 miljoen exemplaren verkocht. The Hollywood Reporter meldt dat de helft daarvan al op 13 november over de toonbank ging. Dat was de dag dat het boek uitkwam.

Behalve in de VS is het boek in vrijwel alle Europese landen op de eerste plek van de verkooplijsten beland. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Denemarken en Finland staat de voormalige First Lady ook bovenaan.

Michelle Obama heeft met deze cijfers het record van een andere voormalige presidentsvrouw, Hillary Clinton, gebroken. Van Loving History werden in 2003 in de eerste week ruim 600.000 exemplaren verkocht.