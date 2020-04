Boek Judith Koelemeijer centraal op komende actie Nederland Leest

Het boek dat in november centraal zal staan bij de leesbevorderingsactie Nederland Leest is Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer. Het is dan voor leden en niet-leden gratis op te halen bij de bieb. De bedoeling van de campagne is dat heel Nederland tegelijk hetzelfde boek leest en daarover onderling van gedachten wisselt.

Het voor de editie van dit jaar uitverkoren boek verscheen in 2001 en werd bekroond met de NS Publieksprijs.

„Het zwijgen van Maria Zachea is een moderne klassieker waarin op fascinerende wijze een twintigste-eeuwse familiegeschiedenis wordt ontvouwd die naadloos aansluit op het thema van de campagne, Kleine geschiedenis, grote verhalen. Elke familie heeft zijn verhalen. In Het zwijgen van Maria Zachea vertellen twaalf broers en zussen het ware verhaal van hun familie”, aldus de organiserende CPNB, de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

Mensen krijgen vanwege genoemd thema ook de mogelijkheid om in hun eigen geschiedenis te duiken, belooft de stichting: door middel van digitaal archief Delpher kan gratis worden gezocht in ruim dertien miljoen krantenpagina’s.

Dwars door de storm van Martine Letterie en Karlijn Stoffels is het boek van de komende aflevering van Nederland Leest Junior (groep 7 en 8 basisschool en eerste en tweede jaar vmbo).