Boek blikt terug op plantencollectie Stedelijk

Tegenwoordig zijn musea er huiverig voor, maar er was een tijd dat er planten te vinden waren tussen kunstwerken. Zo had het Stedelijk Museum in Amsterdam tussen 1945 en 1983 een ware plantencollectie, die werd verzorgd door een speciaal aangestelde medewerker. In het museum waren 39 soorten groen te vinden, die na elke tentoonstelling een andere plek kregen. Op 19 mei komt het boek The Plant Collection uit, waarin kunstenaar Inge Meijer terugblikt op deze periode.

Toenmalig museumdirecteur Willem Sandberg begon ermee bij een tentoonstelling van Piet Mondriaan. Hij plaatste een gatenplant tussen zijn schilderijen. Sandberg beoogde hiermee dat het museum een plaats was waar het publiek in een vertrouwde, haast huiselijke omgeving kennis kon maken met hedendaagse kunst.

Het Stedelijk Museum was niet de enige culturele instelling waar planten te vinden waren. Ook het Museum of Modern Art (MoMA) in New York had groen in huis. Dat is nu anders, aangezien musea planten zien als een mogelijke bron van beestjes en schimmels die de kunst kunnen bedreigen.

De laatste plant verdween in 2013 uit het Stedelijk. Deze sanseveria staat nu bij een voormalig medewerker thuis. Speciaal voor het boek zijn van deze plant 25 stekjes gekweekt om hem voort te planten. Ze zijn te koop bij galerie Akinci.