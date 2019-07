Boek Astrid Holleeder binnen op eerste plaats

Het boek Familiegeheimen van Astrid Holleeder is na twee volle verkoopdagen op de eerste plaats van de Bestseller 60 binnengekomen. Dat laat uitgever Overamstel weten. Het boek kwam vrijdag 5 juli uit.

Holleeder is enorm trots op de verkoopcijfers. „Het is een heerlijk gevoel dat zoveel mensen aan mij denken. Het was een heftige tijd, maar zoveel medeleven maakt alles goed”, zegt ze in een persbericht van de uitgeverij.

Familiegeheimen is het derde boek van Holleeder over het leven met haar broer Willem Holleeder. Eerder schreef ze Judas en Dagboek van een getuige.