Boeings mogen vertrekken van Twente Airport

De zes jumbojets die Lufthansa afgelopen zomer op Twente Airport parkeerde, mogen vertrekken. Nog voor een rechtszaak hierover diende heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport toestemming verleend, schrijft ze in een persbericht.

Lufthansa parkeerde deze imposante toestellen voor onbepaalde tijd op het Twentse vliegveld, omdat er door de coronacrisis vrijwel geen lange vluchten zijn. Enkele vliegtuigen zijn in de tussentijd verkocht. Toen Twente Airport verzocht om toestemming de Boeing 747-toestellen te laten vertrekken, kreeg ze die niet omdat het vliegveld niet aan de veiligheidseisen voldoet. Daarop stapte het vliegveld naar de rechter.

Dat kort geding zou donderdagmiddag dienen maar de partijen hebben overeenstemming bereikt, meldde de rechtbank in Zwolle donderdagmorgen. Het vliegveld kan nu alsnog aan aanvullende eisen voldoen, stelt de inspectie die onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door onder meer weinig brandstof aan boord mee te nemen geeft de inspectie eenmalig een ontheffing af. „Beide partijen zijn het eens dat de huidige gang van zaken niet voor herhaling vatbaar is”, aldus de inspectie.

Over het vertrek van de vliegtuigen is al overleg vanaf de dag dat de eerste in Twente landde, zei Jan Schuring, directeur van het vliegveldterrein. Hij benadrukt dat het wel mogelijk blijft dat dergelijk grote vliegtuigen in Twente landen om gedemonteerd te worden. De jumbojets mogen vertrekken als ze naar de kop van de baan worden gesleept. Aanvullende maatregelen voor de landingsbaan zijn niet nodig, zegt hij. Volgens planning vertrekken de eerste vliegtuigen vrijdag al. De laatste Boeings zullen voor eind juni volgend jaar weg zijn.