Bodyguards ingezet bij abortuskliniek

Vrouwen die abortus laten plegen, kunnen zich laten vergezellen van een bodyguard. In twee dagen tijd hebben zich ruim 600 vrijwilligers hiervoor aangemeld.

Dat meldt het AD vrijdagavond. De persoonsbeveiligers moeten voorkomen dat vrouwen vlak voor de ingreep worden „geïntimideerd door anti-abortusactivisten.” Het idee komt uit de koker van het Humanistisch Verbond en de feministenclub Bovengronds. Anti-abortusactivisten zouden zich steeds militanter opstellen.

Oud-directeur Bert Dorenbos van Schreeuw om Leven zegt in het AD te verwachten dat de pro-abortusbeweging het tegenovergestelde bereikt met het initiatief. „Ze proberen ons af te schilderen als een stel misdadigers. Het enige wat wij doen is die vrouwen erop wijzen dat er een alternatief is en dat we ze daarbij willen helpen.”

Schreeuw om Leven heeft begin april de wakes bij abortusklinieken opgeschort.