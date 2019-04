Bodycams komen politie prima van pas

De politie gaat tweeduizend bodycams aanschaffen, camera’s die agenten tijdens hun dienst kunnen dragen. Het is een „waardevolle toevoeging voor de uitoefening van politiewerk”, zegt de politie zelf. Bij alle eenheden werden er onderzoeken naar, en experimenten mee gedaan.

Daaruit bleek dat professioneel gebruik van de camera’s het de-escalerende effect van het politieoptreden kan versterken, dus spanningen kan doen afnemen. „Vooral in situaties die uit de hand dreigen te lopen, kan het helpen als ik zeg dat ik opnames maak. Als er geen alcohol of drugs in het spel is, heeft de wetenschap gefilmd te worden vaak een positief effect op het gedrag van mensen”, vertelt hoofdagent Nick van den Berge uit Den Haag.

Uit het onderzoek blijkt dat agenten de camera’s vooral nuttig vinden bij het geven van bekeuringen. Van de dragers zegt 85 procent zich er veiliger door te voelen en 73 procent voelt zich gesteund in het werk.

Ook zijn de beelden te gebruiken als ondersteunend bewijs vormen en bij het bestuderen van het eigen functioneren.