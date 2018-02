Bodembeweging blij met sluiting Loppersum

De Groninger Bodem Beweging is blij dat de gaswinning bij het ernstig door aardbevingen getroffen Loppersum is stilgelegd, zoals minister Eric Wiebes (Economische Zaken) had beloofd. „We zijn blij dat de daad bij het woord wordt gevoegd”, zei voorzitter Jelle van der Knoop van de belangenorganisatie.

Hij merkte wel op dat de vijf gaswinningslocaties bij Loppersum waarom het gaat al weinig werden gebruikt en nog goed waren voor ongeveer 1 miljard kubieke meter.

Wiebes zei dinsdag de totale gaswinning in Groningen te willen verlagen van de huidige 21,6 miljard kubieke meter naar 12 miljard. „De grote klap moet nog komen”, aldus Van der Knoop.