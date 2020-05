Boa-vakbonden kondigen acties aan in Rotterdam

De vakbonden voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) bereiden acties voor in Rotterdam. De voorstellen die de Rotterdamse wethouder handhaving Bert Wijbenga hen deed over beschikbare middelen voor de boa’s in de stad vinden zij onvoldoende. Dat schrijven zij donderdagavond in een brief aan de wethouder.

De vakbonden willen dat Rotterdamse boa’s worden uitgerust met een wapenstok en pepperspray, omdat zij vanwege de coronanoodverordening steeds vaker te maken krijgen met agressie en geweld. De wethouder wil daar niet aan voldoen en vroeg hen te kijken naar alternatieve middelen. Maandag liet hij weten welke maatregelen hij bereid is te nemen. De bonden laten weten dat „95 procent van onze leden deze als onvoldoende afwijst”.

Op pad gaan met een politiehond en het vormen van koppeltjes met de politie vinden de bonden goede alternatieven, maar ze zijn sceptisch over de haalbaarheid ervan. „We stellen dan ook helaas vast dat u geen oplossing biedt voor de eerste minuten dat de boa’s risico lopen en de politie onderweg is.”

Wat de aangekondigde acties inhouden is nog niet bekend. Wel dat deze volgende week starten, als de driehoek van burgemeester, politie en justitie intussen geen besluiten neemt om de bonden tegemoet te komen. De woordvoerder van wethouder Wijbenga laat weten dat het voorstel eerder naar de driehoek is gegaan en dat het daar ook besproken zal worden. „Dat wachten we af.”