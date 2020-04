Boa-vakbonden eisen geweldsmiddelen in Rotterdam

De vakbonden voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) eisen van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dat hij binnen een week een aanvraag indient bij minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om Rotterdamse boa’s uit te rusten met een wapenstok en pepperspray. Dat lieten zij donderdag weten in een ultimatum.

Volgens de bonden hebben de boa’s, zeker vanwege de handhaving van coronamaatregelen, steeds vaker te maken met agressie en geweld. Omdat zij niet over verdedigingsmiddelen beschikken, zou het eerder escaleren. „De boa’s hebben namelijk per definitie te maken met groepen en moeten forse boetes opleggen. Een goede uitrusting met verdedigingsmiddelen is, met het belang van de volksgezondheid, nu urgenter dan ooit”, aldus de bonden. Op eerste paasdag werden boa’s in Rotterdam-Zuid nog mishandeld toen zij een groep aanspraken op samenscholing.

Burgemeester Aboutaleb is tegen de uitbreiding van de bewapening van de boa’s met een wapenstok en pepperspray. In een commissievergadering donderdagochtend noemde hij deze nog aanvalswapens en geen verdedigingswapens. „Verkeerde timing, verkeerde boodschap en verkeerd signaal”, zei hij over het ultimatum. Hij benadrukte dat ook de minister zeer terughoudend is met het toekennen van geweldsmiddelen.

Wel is Aboutaleb voorstander van een betere samenwerking van boa’s met de politie. Handhavingswethouder Wijbenga doet onderzoek naar het incident met Pasen en wil eerst de evaluatie afwachten. De vakbonden zeggen acties te gaan organiseren als Aboutaleb weigert om in te gaan op de eisen in het ultimatum.