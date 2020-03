Boa’s willen nu snel verdedigingsmiddelen

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) willen van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) snel de toezegging dat ze de beschikking krijgen over verdedigingsmiddelen. Dat zegt voorzitter Richard Gerrits maandag in reactie op de nieuwe maatregelen die het kabinet aankondigde in de strijd tegen het coronavirus.

Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Er komt een noodverordening waarmee burgemeesters sneller kunnen handhaven als mensen zich niet aan de maatregelen houden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Als mensen met zijn drieën buiten lopen en geen anderhalve meter afstand houden, kan hierop worden gehandhaafd.

„We ergeren ons aan dezelfde mensen. Je gaat de komende tijd niet de leukste gesprekken krijgen op straat. We zijn met de minister al een tijdje in gesprek. We gaan er nogmaals met klem op wijzen dat we onszelf goed willen kunnen verdedigen. Boa’s moeten in het bezit zijn van pepperspray, andere verdedigingsmiddelen en mondkapjes”, zegt Gerrits.

De boa’s vragen al langer om bewapening, maar stuitten tot dusver op verzet bij onder meer de politie. Gerrits: „De politie kan het niet alleen. Nu al niet en straks helemaal niet. De bezetting wordt, door ziekmeldingen, minder. Als er een lockdown komt, gaat er heel wat gevraagd worden. We hebben elkaar nodig.”