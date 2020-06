Boa’s: sommige plekken te druk om in te grijpen

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben op de eerste dag van de verruiming van de coronamaatregelen vooral geïnformeerd en gewaarschuwd. Volgens voorzitter van Nederlandse Boa Bond Ruud Kuin was het op sommige plekken te druk om in te grijpen. „Bij de horeca ging het allemaal redelijk goed. Maar op sommige plekken was het te druk, zoals op het strand van Scheveningen. Daar liepen mensen hutje mutje. Je kan er dan wel drie aanpakken, maar als er zo’n 1500 mensen rondlopen is het niet te doen. Dan wordt het willekeur. Boa’s op die plekken hebben mensen vooral geïnformeerd en gewaarschuwd.”

Volgens Kuin zijn de nieuwe regels voor de boa’s ook even wennen. „Dit is pas de eerste dag, dus we moeten ook kijken hoe het gaat en er lessen uittrekken. Het was vandaag ook warm weer en bijna iedereen was vrij. Maar vooralsnog kijken we ook terug op een goede dag. Ik heb geen meldingen gehad van excessen.”

De boa’s zouden aanvankelijk op eerste pinksterdag actie voeren. Met Hemelvaartsdag werd een boa in IJmuiden ernstig mishandeld. De boa’s willen daarom beschikken over beschermingsmiddelen als een wapenstok en/of pepperspray. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vindt dat alleen de politie geweld mag gebruiken. Ze gaan op een later tijdstip alsnog demonstreren.