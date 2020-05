Boa’s protesteren tegen geweld

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voeren dinsdag om 12.00 uur in een aantal steden actie tegen het geweld waarmee ze te maken krijgen. Aanleiding is de mishandeling van collega’s in IJmuiden op Hemelvaartsdag.

De boa’s doen dat samen met de bonden en gemeentes. In acht steden is een korte, zichtbare protestbijeenkomst. Het gaat om Amsterdam, Den Haag, Ede, Rijswijk, Leeuwarden, Den Bosch, Beverwijk en Velsen. In minimaal twaalf andere steden en plaatsen zullen boa’s op hetzelfde tijdstip op een andere wijze hun steun betuigen voor deze actie.

„Het wordt een korte betoging van maximaal dertig boa’s, waarbij een verklaring wordt afgelegd over wat er in IJmuiden is gebeurd”, zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond. „Daarnaast roepen we minister Grapperhaus op om het zeer snel mogelijk te maken dat burgemeesters hun boa’s kunnen uitrusten met de verdedigingsmiddelen wapenstok en/of pepperspray.”

De boa’s wijzen erop dat agressie en geweld tegen hen de laatste jaren toenemen. Op 1 juni staat een landelijke actie op het programma.