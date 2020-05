Boa’s protesteren dinsdag tegen groepsgeweld in IJmuiden

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voeren dinsdag om 12.00 uur in een aantal steden actie om hun afschuw uit te spreken over het toenemend geweld tegen boa’s. Dit naar aanleiding van de mishandeling van collega’s in IJmuiden op Hemelvaartsdag.

De boa’s doen dat samen met de bonden en gemeentes. Er zijn actiebijeenkomsten in Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Velsen en mogelijk ook in enkele andere steden die zich willen aansluiten, zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond. Er wordt dan een verklaring voorgelezen waarin de boa’s hun afschuw uitspreken over de mishandelingen.

„Het wordt een korte betoging van maximaal dertig boa’s, waarbij een verklaring wordt afgelegd over wat er in IJmuiden is gebeurd”, aldus Kuin. „Daarnaast roepen we minister Grapperhaus op om het zeer snel mogelijk te maken dat burgemeesters hun boa’s kunnen uitrusten met de verdedigingsmiddelen wapenstok en/of pepperspray.”

De boa’s wijzen erop dat het voorval in IJmuiden geen incident is, maar dat agressie en geweld tegen hen de laatste jaren toenemen.

Vorige week voerden boa’s in Rotterdam daarom al actie waarbij geen bekeuringen werden uitgeschreven. Deze actie krijgt een landelijk vervolg op 1 juni, maar daarover moet nog worden overlegd met de achterban. Ook is nog niet duidelijk in welke gemeenten die actie zal plaatshebben.