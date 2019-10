Boa's krijgen middelen ter bescherming

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) moeten uitgerust worden met verdedigingsmiddelen zoals pepperspray en eventueel een wapenstok. Volgens de Volkskrant wordt onder leiding van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) nog dit jaar een landelijke regeling 'voor de uitrusting en bewapening van boa's' opgesteld. Ook de politietop, die tot voor kort tegen bewapening van boa's was, is daarbij betrokken.

Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond noemt de uitkomst van besprekingen met het ministerie en de politie over het verbeteren van de veiligheid van de 23.500 boa's "een doorbraak."

Bijna een maand geleden zijn de boa-bonden en de politie het onder leiding van Grapperhaus erover eens geworden dat boa's bij het uitoefenen van bepaalde taken bewapend moeten worden. Afgelopen weekeinde is daarover een gezamenlijke verklaring uitgebracht. Aan die verklaring is lang gesleuteld omdat alles heel gevoelig ligt.