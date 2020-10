Boa’s in trein willen wapenstok

De NS moet het mogelijk maken dat zijn buitengewoon opsporingsambtenaren een wapenstok krijgen. Daarvoor pleit het NS-onderdeel Veiligheid & Service. Aanleiding vormen de coronamaatregelen die de boa’s moeten handhaven. Boa’s krijgen hierdoor steeds meer te maken met agressie.

Het uitrusten van de boa’s met een wapenstok is al eerder aangekaart, maar maatschappelijk gezien was de tijd er toen nog niet rijp voor, aldus Veiligheid & Service in een voorstel. „Dat is afgelopen periode echt veranderd, niet alleen door mondiger burgers, dreiging van terreur, een terugtrekkende centrale overheid of door een ondermaatse politiebezetting. De grote druk die uitgeoefend wordt op de buitengewoon opsporingsambtenaren om corona‐gerelateerde maatregelen te handhaven heeft voor de onderdeelcommissie nadrukkelijk meegespeeld bij de agendering van dit onderwerp.”

Het NS-onderdeel ziet ook dat dat de afgelopen maanden bij verschillende incidenten jongeren messen gebruikten. „Deze trend is zeer recent en tevens als zeer zorgelijk te beschouwen voor de onbewapende wetshandhaver.”

De medewerkers van Veiligheid & Service voelen zich in toenemende mate onveilig, onder meer door het ontbreken van een wapenstok in hun uitrusting, aldus het NS-onderdeel. Het mag ook van de minister, mits de werkgever goed onderbouwd een aanvraag doet. Dat de NS die aanvraag vooralsnog niet heeft gedaan, wordt „als een miskenning van de complexiteit van ons werk en de daarbij optredende gevaarzetting ervaren”, aldus Veiligheid & Service.

De NS komt met een reactie, meldt een woordvoerder, maar kan nog niet aangeven wanneer dat zal zijn.