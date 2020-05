Boa’s in Ede raakten zaterdag gewond bij aanhouding

Twee boa’s van de gemeente Ede zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij de aanhouding van een man. Een van hen liep daarbij een hoofdwond op. Dat bevestigde de politie dinsdag na berichtgeving in De Gelderlander.

De twee boa’s wilden bekeuringen uitschrijven voor fout parkeren, toen omstanders zich ermee gingen bemoeien en hen uitscholden. Dat leidde tot de aanhouding van een man die zich echter verzette. Daarbij liepen de boa’s verwondingen op. De boa met de hoofdwond is in het ziekenhuis behandeld.

Met assistentie van de politie is de man alsnog aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van mishandeling. Hij is maandag heengezonden.

Dinsdag voerden boa’s in zeker twintig gemeenten actie tegen de agressie en het geweld waarmee ze in toenemende mate te maken hebben. Aanleiding voor het protest was de mishandeling van collega’s in IJmuiden op Hemelvaartsdag.