Boa’s handhaven woensdag niet in vier grote steden

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) handhaven woensdag niet in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De boa’s delen geen boetes uit, maar zullen alleen waarschuwen. Dat hebben de vakbonden Nederlandse Boa Bond en BOA ACP laten weten. De actie is een waarschuwing aan het adres van minister Ferd Grapperhaus (Justitie) waar de bonden donderdag een gesprek mee hebben, zeggen ze. De boa’s van Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Oostzaan sluiten aan bij de acties. Zij gaan in optocht met zwaailichten van stadhuis naar stadhuis.

De boa’s zouden aanvankelijk op eerste pinksterdag actie voeren. Met Hemelvaartsdag werd een boa in IJmuiden ernstig mishandeld. De boa’s willen daarom worden uitgerust met beschermingsmiddelen als een wapenstok en/of pepperspray. Grapperhaus vindt dat alleen de politie geweld mag gebruiken.