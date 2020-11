Boa’s en politie voorzien probleem bij handhaving groepsgrootte

Handhaven op de nieuwe maximale groepsgrootte van twee personen buiten wordt erg lastig of zelfs onmogelijk, stellen vakbonden voor politie en boa’s. „We zijn met maar een paar man op 17 miljoen Nederlanders”, zegt Richard Gerrits van de vakbond BOA ACP. „In onze ogen is dit niet te handhaven.”

„Het kabinet gaat er denk ik vanuit dat 95 procent van de mensen zich eraan houdt, maar of dat zo is moeten we gaan zien”, zegt Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP. „Als 1 procent zich er niet aan houdt, moet je ook mensen hebben om dat te kunnen waarnemen en boetes uit te delen.”

Van de Kamp doelt daarmee op het groeiende bezettingsprobleem bij zowel politie als boa’s. „Het probleem is niet alleen dat politiemensen ziek worden, maar het aantal dat in quarantaine moet is minstens even groot en misschien wel groter. De krapte neemt alleen maar toe”, legt Van de Kamp het probleem uit. „Het korps zit verlegen om snelle testen of collega’s besmet zijn, want als je niet ziek bent kost het wel heel veel capaciteit.” Daarbij stelt Van de Kamp dat handhaving op coronamaatregelen nog eens komt naast alle gewone taken. „De politie moet alle zeilen bijzetten om prio 1-meldingen rond te krijgen. We moeten ook naar geweldsdelicten en gewonden van ongelukken.”

Bij de boa’s heerst eenzelfde zorgelijke krapte in de bezetting. „Je ziet binnen organisaties dat mensen ziek worden en er komen geen handjes bij, sterker nog, het wordt alleen maar minder”, zegt Richard Gerrits van de vakbond BOA ACP. „Handhaving op maximaal twee mensen, daar hebben we dan ook de handjes niet voor”, stelt hij.

Gerrits wil dan ook dat boa’s, net als politie, toestemming krijgen om door het hele land te worden ingezet zodat ze kunnen worden uitgewisseld. Nu mogen de toezichthouders alleen in hun eigen gemeenten opereren tenzij justitie daar apart toestemming voor geeft. Die procedure zou te veel tijd kosten. „Als een hele club in quarantaine moet, wil je direct extra mensen kunnen inzetten en niet pas twee dagen later,” zegt Gerrits.