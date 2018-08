Boa’s Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel gaan gestolen fietsen opsporen

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel worden vanaf maandag ingezet bij het opsporen van gestolen fietsen die zijn voorzien van een track-and-tracezender.

Speciale toestemming van justitie was ervoor nodig. Maandag geeft burgemeester Van Dijk van Barneveld dan toch het startsein voor de eerste proef in Nederland. Bij vermissing van een fiets met een track-and-tracechip kunnen de boa’s in zijn gemeente via hun mobiele telefoon snel achterhalen waar het rijwiel gebleven is.

De kans dat de fiets wordt teruggevonden is nagenoeg 100 procent, garandeert Peter van den Brink van Fris Nederland, het bedrijf in Arnhem waarmee bij de proef wordt samengewerkt. „Fietsendieven kunnen de chip niet zomaar onklaar maken.”

De eigenaar van een verdwenen fiets activeert de zender met één druk op de knop in een applicatie op zijn mobiel. De chip verzendt dan actief data naar de meldkamer van Fris, die direct de boa’s inschakelt. De fiets kan vrijwel tot op de meter nauwkeurig worden getraceerd.

Steegje

De gemeente Barneveld ziet de inzet van de boa’s als een extra wapen in de strijd tegen fietsendieven. „Het aantal fietsendiefstallen is in onze gemeente relatief hoog. Gemiddeld 150 per jaar”, aldus woordvoerder Bertil Rebel. Nijkerk en Scherpenzeel worden bij de proef betrokken omdat de Barneveldse boa’s ook in die gemeenten actief zijn. De goedkeuring van justitie houdt in dat de ambtenaren voor de proef gebruik mogen maken van de opsporingstechniek.

Het proefproject viel aanvankelijk niet goed bij de politiebonden NPB en ACP. Die vinden dat boa’s geen opsporingstaken van de politie moeten overnemen en ook niet altijd risico’s kunnen inschatten. „Onze boa’s houden ook geen boeven staande”, reageert Rebel. „Als ze weten in welk steegje, welk schuurtje of welke achtertuin de fiets is beland, informeren ze de politie. Die neemt vervolgens de opsporing over.”

„Politieagenten kunnen nu snel en efficiënt fietsendieven aanpakken, na het voorwerk van de boa’s”, zegt Van den Brink van Fris. Barneveld heeft de primeur omdat deze gemeente zich als eerste voor de proef aanmeldde. „De gemeente Nissewaard op Voorne-Putten staat nagenoeg in de startblokken en Schiedam en Hilversum gaan dit jaar ook meedoen.” Fris heeft al ervaring met track and trace in onder meer bouwmaterialen, gereedschap en vaartuigen. Van den Brink: „Alles met een zender kunnen we opsporen.”

Elektrische fiets

De track-and-tracechip kan op elke fiets worden geïnstalleerd. Fietsenmakers en -fabrikanten passen het systeem vooral toe bij elektrische fietsen. Die zijn bij fietsendieven erg gewild. „Zo’n 10 procent van de nieuw verkochte e-bikes wordt gestolen. Dat komt neer op zeker 25.000 fietsen per jaar”, zegt Bert Gelling, productmanager fietsverzekeringen bij de ANWB. „E-bikes verschijnen steeds meer op openbare plekken en zijn een aantrekkelijk doelwit voor boevenbendes. Vermoedelijk worden de kostbare tweewielers op grote schaal in busjes geladen met het buitenland als bestemming.”

Een sticker op het rijwiel geeft aan dat er een track-and-tracechip is geplaatst. „Zo’n fiets is voor dieven meteen veel minder interessant”, aldus Gelling. Sinds kort biedt de ANWB een fietsverzekering aan met de mogelijkheid van track-and-tracebeveiliging. „Er is nog maar één fiets gestolen die via ons met de zender was uitgerust. En die was snel terecht.”