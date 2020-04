Boa-bonden met burgemeester Aboutaleb om de tafel

De vakbonden voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) gaan deze week met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder handhaving Bert Wijbenga in gesprek. Het ultimatum dat de gezamenlijke boa-bonden hadden gesteld aan de burgemeester is hiermee van de baan, zo laten de bonden woensdag weten.

De boa-bonden eisten vorige week donderdag van Aboutaleb dat hij binnen een week een aanvraag zou indienen bij minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om Rotterdamse boa’s uit te rusten met een wapenstok en pepperspray. Ook wilden de gezamenlijke bonden met Aboutaleb in gesprek over oplossingen voor veiliger werk. Woensdag ontvingen de bonden een uitnodiging van de burgemeester en wethouder om de besprekingen daarover te starten. „Wij hebben daar vertrouwen in”, aldus de bonden, die een geplande actie hebben afgeblazen.

Volgens de bonden hebben Rotterdamse boa’s, zeker vanwege de handhaving van coronamaatregelen, steeds vaker te maken met agressie en geweld. Op eerste paasdag raakten enkele boa’s in Rotterdam-Zuid nog gewond toen zij een groep aanspraken op samenscholing. Burgemeester Aboutaleb is van mening dat boa’s ter ondersteuning van de politie dienen, niet als plaatsvervanging. Hij is faliekant tegen de uitbreiding van hun bewapening met een wapenstok en pepperspray.