Boa-bonden: boa’s hebben recht op bonus net als politie

Net als politieagenten hebben ook boa’s recht op een bonus wegens de werkdruk, onder meer als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Dat vinden de Nederlandse BOA-bond en BOA ACP. Zij hebben woensdag bij minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aangegeven dat er sprake moet zijn van gelijke behandeling.

„Boa’s gaan, net als politieagenten, voorop bij het handhaven van de maatregelen tegen het coronavirus. Het is logisch dat dan ook de boa’s een extra beloning krijgen voor het harde werk”, aldus Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. Hij zegt dat er later op woensdag telefonisch overleg is over de kwestie met „de top van het ministerie”.

Ook bij BOA ACP vinden ze dat boa’s recht hebben op een extraatje in deze tijden. „We vragen de Haagse politiek dezelfde waardering voor de boa’s te geven”, zegt Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. „Volgens mij vergeet de minister dat hij vanaf begin maart duidelijk heeft gezegd dat boa’s én politie verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de noodverordening. ‘En wij dan? Bent u ons vergeten?’, klinkt het uit Boa-land.”

Woensdag werd bekend dat politiemedewerkers een bonus krijgen van 300 euro als blijk van waardering voor „solidariteit en betrokkenheid” die ze de afgelopen tijd hebben laten zien, meldde Grapperhaus woensdag aan de Tweede Kamer.

Gerrits vindt dat een vergoeding voor de boa’s minimaal net zo hoog zijn als de 300 euro die de politie krijgt, zo niet hoger. „Ik denk dat de boa’s nog verder in de frontlinie hebben gestaan in coronatijd dan de politie.”

Dat de bonus voor agenten uit eigen politiebudget komt en geen gift is van het ministerie doet volgens Kuin niet ter zake. „Geld van de politie is uiteindelijk ook afkomstig van het ministerie.” Boa’s vallen wat betreft beloningen onder gemeenten. Desalniettemin vindt Kuin dat het ministerie zich voor hen moet hardmaken.

Volgens Gerrits hebben ook de boa’s het de afgelopen maanden zwaar gehad en neemt het aantal geweldsincidenten tegen hen toe in intensiteit, onder meer in het openbaar vervoer. Ook waarschuwt hij voor toenemende uitval van collega’s door ziekte. „Het handhavingsapparaat staat op barsten. Als we nog een tijdje zo door moeten in de coronacrisis, dan vrees ik het ergste.”