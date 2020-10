Boa-bond voorziet problemen met strenger handhaven coronaregels

De politiebonden en de boa-bonden zijn niet betrokken bij het besluit om de coronaregels strenger te handhaven en sneller boetes uit te delen. Dat zegt voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. Hij zegt daar verbaasd over te zijn en heeft ook wel wat aanmerkingen.

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s kondigden maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad aan dat er sneller wordt opgetreden als mensen de coronaregels overtreden. Na één waarschuwing volgt direct een boete.

Gerrits voorziet dat dat gedoe zal geven. „Je kan je voorstellen dat dit in deze tijd, waarin veel mensen een kort lontje hebben, problemen oplevert. Handhavers moeten om de waarschuwing te noteren de ID’s (legitimatie) van overtreders gaan vragen. Ook dat roept vaak agressie op.”

Nog een probleem is dat er niet genoeg handhavers zijn, aldus Gerrits. „Waar halen we zo snel de mensen vandaan? We hebben geen handjes om dit strengere beleid waar te kunnen maken. Zo maak je de boa ongeloofwaardig.”

De landelijke beleidslijn die het veiligheidsberaad aankondigde, zal ook lastig tot stand komen, denkt de voorzitter van BOA ACP, omdat „boa’s en politie hierin niet gaan samenwerken”. Bovendien „kan het niet zo zijn dat boa’s strenger moeten gaan handhaven, zonder dat ze zichzelf kunnen beschermen met een wapenstok en/of pepperspray. Daar komen binnenkort pilots mee, maar daar hebben we nu niets aan.”