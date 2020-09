BOA Bond: nieuwe sluitingstijd horeca helder en logisch

De Nederlandse BOA Bond is tevreden als alle horecagelegenheden in het hele land voorlopig om 22.00 uur de deuren moeten sluiten. Dat kondigt het kabinet naar alle waarschijnlijkheid maandagavond aan. „Het is helder, logisch en substantieel. Wij hebben al vaker gepleit voor regels die voor iedereen duidelijk zijn en die voor het hele land gelden”, zegt bondsvoorzitter Ruud Kuin.

Volgens Kuin is 22.00 uur een goed tijdstip. „Daarmee valt een substantieel deel van de avond en de nacht weg voor de toezichthouders. Gasten in de horeca hebben om die tijd mogelijk ook nog aanzienlijk minder gedronken, wat een controle makkelijker maakt.”

De BOA Bond krijgt volgens Kuin om 18.30 uur te horen hoe de nieuwe coronamaatregelen er precies uit gaan zien.