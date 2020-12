BOA Bond: deze week nog geen boetes voor mondkapjesplicht

Het gaat zeker nog één tot twee weken duren voordat de eerste boetes voor het niet dragen van een mondkapje uitgeschreven gaan worden. Dat zegt de voorzitter van de BOA-bond, Ruud Kuin, bij Spraakmakers op NPO Radio 1. De administratie is nog niet op orde, dus kunnen er momenteel nog geen boetes worden uitgeschreven.

„Elke boete heeft een zogenoemde feitcode en dat is bij deze boete administratief nog niet rond”, zegt de voorzitter. Volgens Kuin maakt dat toch niet uit, omdat er deze dinsdag sowieso geen boetes uitgeschreven zouden worden. „Het beleid is namelijk om mensen eerst aan te spreken. Ik ga ervan uit dat het deze week geregeld is met de administratie. „Het komt wat knullig over, dat kan ik me helemaal voorstellen.”

Wanneer er wel boetes uitgeschreven gaan worden, zal per stad en regio verschillen. „Ik schat dat het één tot twee weken duurt voordat er echt tot boetes wordt overgegaan.” Kuin vertelt dat veel mensen al een mondkapje dragen. „Zo’n 90 procent houdt zich eraan, dat is redelijk snel opgelopen. En de 10 procent die het mondkapje niet draagt, wordt aangekeken door de 90 procent. Daarvan zet zo’n 5 procent het kapje alsnog op.”