BOA Bond: carbidschieten moeten we ook niet doen dit jaar

De betrokken ministers moeten de veiligheidsregio’s laten weten dat carbidschieten dit jaar ook hoogst ongewenst is. De veiligheidsregio’s moeten dat niet toestaan, omdat het niet ongevaarlijk is en omdat er traditiegetrouw altijd groepen toeschouwers op het knalfeest af komen.

Dat maakt van carbidschieten rond de jaarwisseling een onder de huidige coronaregels verboden evenement, zegt bestuurder Eric Lakenman van de Nederlandse BOA Bond.

Vorige week maakten de veiligheidsregio’s IJsselland (in Overijssel) en Noord- en Oost-Gelderland bekend dat zij carbidschieten vooralsnog toestaan. „We begrijpen heel goed dat iedereen zin heeft in een plezierige afsluiting van dit bijzondere jaar”, zeiden zij. De veiligheidsregio’s Twente, Drenthe, Friesland en Groningen, waar carbidschieten ook een traditie is, moeten nog een besluit nemen.

Sinds het kabinet vrijdag een vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling instelde, is er een run ontstaan op carbid, dat niet als vuurwerk geldt. Vuurwerkhandelaar Jan Souman uit Hattem zegt gewoonlijk rond deze tijd van het jaar nog maar enkele bestellingen binnen te hebben, maar heeft nu al vijftig klanten. Andere carbidverkopers zoals oudjaarswinkel.nl en melkbusshop.nl melden grote drukte en een wachtlijst. Kleinere carbidhandelaren zijn zelfs al uitverkocht.

Lakenman: „Een groep die bij elkaar komt om met een biertje erbij een carbidfeestje te vieren, kan bedreigend zijn voor een handhaver. Bovendien is een projectiel dat weg knalt door een carbidexplosie een potentieel wapen. Allemaal redenen om hier nog eens serieus naar te kijken.”