BNR-hoofdredacteur Fröhlich wordt burgemeester

Sjors Fröhlich stopt als hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Fröhlich is voorgedragen als burgemeester van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (provincie Utrecht). Dat is bekendgemaakt tijdens een raadsvergadering.

BNR meldt dat Fröhlich per direct terugtreedt als hoofdredacteur om belangenverstrengeling te voorkomen. Adjunct Mireille van Ark zal de taken van Fröhlich overnemen. De directie van de FD Mediagroep, waarvan BNR deel uitmaakt, is van plan om Van Ark voor te dragen als definitieve opvolger.

Fröhlich begon in januari 2013 bij BNR en werkte de afgelopen jaren aan innovatie en digitalisering van het radiostation.