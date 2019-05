BNG en EIB steken geld in ziekenhuizen

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Europese Investeringsbank (EIB) lenen samen 230 miljoen euro aan Noordwest Ziekenhuisgroep. Die gaat dat geld investeren in zijn ziekenhuizen in Den Helder en Alkmaar. Het ziekenhuis in Den Helder wordt gerenoveerd, in Alkmaar wordt de eerste fase van de nieuwbouw bekostigd met de lening.

De EIB leent 120 miljoen euro, BNG neemt 110 euro voor zijn rekening. Noordwest krijgt bij de lening een langere looptijd en lagere rente dan bij commerciële partijen. De gemeente Alkmaar staat garant voor 40 miljoen euro van de lening.