BN’ers lezen senioren verhaal Kees van Kooten telefonisch voor

Bekende en minder bekende Nederlanders gaan een speciaal door Kees van Kooten geschreven verhaal coronaproof voorlezen aan senioren. Dat doen ze vrijdag 2 oktober, want dan is het Nationale Ouderendag. Ze doen het vroeg in de middag via de reeds bestaande Zilverlijn, een belservice voor ouderen van het Nationaal Ouderenfonds. Onder de BN’ers zijn Sander Hoogendoorn, Loretta Schrijver en Maartje van Weegen.

Mensen kunnen zich al geruime tijd voor de Zilverlijn opgeven en dan worden ze wekelijks op een tijdstip naar keuze gebeld door een vrijwilliger voor een praatje. Wie de vrijdagmiddag als voorkeur heeft opgegeven, kan volgende week vrijdag dus iemand aan de lijn krijgen die het verhaal van Kees van Kooten leest.

Wie niet geregistreerd staat bij de Zilverlijn of altijd op een andere tijd wordt gebeld, kan het verhaal Een rooie brandweerauto toch beluisteren, want de auteur leest het zelf bijna tegelijkertijd voor bij omroep Max op NPO 1.

Het is de achtste keer dat de zogenoemde Leescoalitie een voorleesactie voor senioren organiseert, maar door de coronacrisis wordt die nu op deze wijze aangepakt. Het belpanel bestaat uit ongeveer een dozijn deelnemers, onder wie ook Frits Barend en Merel Westrik. De voorlezers verzamelen zich in een bibliotheek in Amersfoort.