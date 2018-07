Blussen brandende matrassen gaat uren duren

Het gaat waarschijnlijk nog uren duren voordat de brand in de Rotterdamse Waalhaven is geblust. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig. Het Havenbedrijf helpt met de levering van water uit de Waalhaven.

Het vuur woedt in en naast containers aan de Ophemertstraat, waarin onder meer matrassen en huisvuil zitten. Met een kraanwagen wordt het vuil uit elkaar getrokken om de brand beter onder controle te krijgen.

Bij de brand komt flink wat rook vrij. Door het blussen van de brand koelt de vrijkomende rook af en blijft daardoor lager hangen. Meetploegen van de brandweer controleren de omgeving op rook- en stankoverlast. In een NL-Alert worden mensen die last hebben van de rook opgeroepen ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

Dinsdag woedde er ook al brand aan de Ophemertstraat, in containers met matrassen die bij een afvalverwerker stonden. Deze brand, waarbij ook veel rook vrijkwam, was al snel weer uit.