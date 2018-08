Blussen brand Drenthe gaat nog hele nacht door

Het blussen van de brand in een grote afvalberg in het Drentse dorp Nieuw-Dordrecht gaat nog de hele nacht door en waarschijnlijk donderdag ook nog. Een blushelikopter van Defensie die meehielp met blussen is teruggekeerd naar de thuisbasis in Gilze-Rijen. Donderdag wordt bekeken of weer een beroep wordt gedaan op Defensie om te helpen, zei een woordvoerster van de veiligheidsregio.

De brand bij een recyclingbedrijf aan de Oosterwijk Westzijde werd woensdagochtend ontdekt en bestaat onder meer uit plastic, hout en sloopafval. Ook is er een opslag met autobanden die door de brandweer wordt natgehouden.

Het recyclingbedrijf ligt op een industrieterrein. Er ligt niet direct een woonwijk bij in de buurt, maar de rook is in de verre omtrek te zien. De gemeente Emmen, waar Nieuw-Dordrecht onder valt, adviseert bewoners ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet bekend of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Er zijn metingen verricht, maar volgens de gemeente duurt het enkele dagen voordat de resultaten bekend zijn. De gemeente adviseert daarom de komend dagen geen groenten en fruit uit eigen tuin te eten.

De oorzaak is nog niet duidelijk. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.