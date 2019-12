Blunder rechtbank: kroongetuige in beeld

Kroongetuige Nabil B. was donderdag kort in beeld te zien in de perskamer tijdens het Marengo-proces in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Dat is een forse blunder - B. zit op een geheime locatie buiten de rechtbank en zou op alle mogelijke manieren afgeschermd moeten worden.

De kroongetuige had via een videoverbinding contact met de voorzitter van de rechtbank. Via een van de camerstandpunten was B. te zien op het beeldscherm in de zittingszaal, dat werd uitgezonden in de perskamers. Het duurde nog geen minuut, toen ging de verbinding op zwart. Daarna was B. niet meer in beeld.

De rechtbank op Schiphol heeft donderdag tijdens de inleidende zitting van het grote liquidatieproces te kampen met de nodige technische problemen. De zitting begon bijna twee uur te laat, geluidsverbindingen met B. en de twee perskamers haperen de hele dag al.

Eerder verspreidde het Openbaar Ministerie per ongeluk al een foto van B. onder bij het proces betrokken verdachten en advocaten, door deze in het dossier te stoppen. De Telegraaf publiceerde er een geblurde versie van.