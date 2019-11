Blunder met persoonsgegevens in strafdossier

Politie en justitie hebben een lijst met personeelsgegevens van een bedrijf dat werd bedreigd en afgeperst, in het strafdossier laten zitten. Hierdoor hebben de drie verdachten in deze zaak de lijst met gegevens in handen gekregen. „We betreuren dat dit gebeurd is”, meldt het OM over de blunder.

Volgens De Telegraaf zijn gegevens van vele tientallen werknemers van een fruitbedrijf waar coke werd ontdekt, in een strafdossier terechtgekomen. De eigenaren zijn bedreigd en worden zwaar beveiligd, meldt de krant.

Het bedrijf en de medewerkers zijn geïnformeerd over de fout. Volgens het OM zijn er nooit aanwijzingen geweest dat mensen direct gevaar liepen en ook nu is dat volgens justitie niet het geval.

Justitie begon in mei met onderzoek naar de bedreigingen en afpersingen van het bedrijf. Drie verdachten werden kort daarna aangehouden. Twee van hen zitten nog vast.