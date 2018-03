Blunder gemeenten met privégegevens kandidaten

De gemeenten Woerden, Deventer en Leiderdorp hebben per ongeluk privacygevoelige informatie van alle kandidaat-gemeenteraadsleden naar de NOS gestuurd. De omroep had om de kandidatenlijst gevraagd met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die over twee weken zijn, maar ontving daarnaast ook allerlei privégegevens zoals burgerservicenummers en woonadressen.

Woerden, de gemeente bij wie de blunder als eerste werd ontdekt, betreurt de fout, maar gaat ervan uit dat die geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokkenen. De NOS zelf wees de gemeente erop en heeft de gegevens verwijderd. Volgens de NOS heeft ook de gemeente Leiderdorp de getroffen raadsleden geïnformeerd. De gemeente Deventer heeft ervoor gekozen om dat niet te doen.

Alle kandidaten in Woerden hebben een brief gekregen over de kwestie, de zittende gemeenteraad is geïnformeerd en Woerden heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.