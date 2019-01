Blue Monday vraagt aandacht voor depressie

In Nederland kampen jaarlijks 797.000 mensen met een depressie, volgens het Trimbos Instituut. Het is de grootste oorzaak van verzuim op de werkvloer. Iemand met depressieve klachten stuit vaak op onbegrip, maar de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor, helemaal op deze ‘Blue Monday’.

De eerste maandag van de laatste volle week van januari gaat al jaren door voor de ellendigste dag van het jaar, bedacht door een Britse psycholoog. Deze Cliff Arnall had met een wetenschappelijke formule berekend dat mensen zich op deze dag het treurigst voelen: goede voornemens van de jaarwisseling zijn mislukt, vakantie nog heel ver weg, het is sowieso de eerste dag van een nieuwe lange werkweek, buiten blijft het maar donker, het eerste loonstrookje valt weer tegen en de motivatie om iets aan dat alles te doen is laag. Arnalls formule werd (en wordt) overigens door velen als louter commercieel gezien.

Zo zijn er maandag hardloopwedstrijden door het hele land, om geld in te zamelen voor een app voor vrienden en familie van iemand met een depressie. Het Nederlandse Depressiegala kent alweer zijn vierde editie, ditmaal geopend door staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Ook in theaters is er aandacht voor psychische klachten, met workshopshows en voorstellingen.