Blom krijgt prijs voor biografie Jan Wolkers

Schrijver Onno Blom is in Haarlem onderscheiden met de Nederlandse Biografieprijs voor zijn biografie over schrijver en beeldend kunstenaar Jan Wolkers.

Hij kreeg voor de biografie Het litteken van de dood een cheque van 15.000 euro. De jury, onder leiding van Lisa Kuitert, schrijft in haar rapport: „We hebben - net zoals zoveel andere lezers deden - gelééfd met Jan Wolkers, over zijn schouders meegekeken naar zijn liefdes, zijn verdriet, de talrijke diertjes en plantjes die hij met zo veel aandacht beschreef. We hebben de kunstenaar ontmoet, de schrijver mogen voelen.”

Blom stond op de shortlist samen met biografieën over Mata Hari (door Angela Dekker en Jessica Voeten), Jacob van Lennep (door Marita Mathijsen), Boudewijn Büch (door Eva Rovers) en Juliana (door Jolande Withuis).

De Nederlandse Biografieprijs is een literaire prijs die tweejaarlijks wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige biografie die in de twee voorafgaande jaren bij een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij is verschenen.