Blokkade klimaatactivisten Amsterdam afgelopen

De blokkade van klimaatactivisten op de Stadhouderskade in Amsterdam is afgelopen. Betogers die aan het eind van de middag nog bij het Rijksmuseum zaten, zijn met bussen naar het Westelijk Havengebied vervoerd. De verplaatste betogers zijn niet aangehouden. Buiten de politieafzetting aan de kant van de Hobbemakade hebben zich inmiddels enkele honderden sympathisanten verzameld. Zij versperren daar de weg.

Het beëindigen van de blokkade verliep rustig. In totaal kwamen er zo’n negenhonderd activisten op de oproep van actiegroep Extinction Rebellion af. Meer dan negentig mensen werden aangehouden. Inmiddels zijn ongeveer twintig activisten vrijgelaten.

Woordvoerders van de actiegroep kijken terug op een goede dag, al noemen ze de blokkade „nog maar het begin”. „Wel jammer dat het zo afgesloten was, waardoor we geen contact hadden met het publiek. We hadden een prachtig programma voorbereid voor een week met workshops en lezingen”, zei een woordvoerder.

Burgerlijke ongehoorzaamheid is volgens een zegsvrouw een bewezen manier om iets voor elkaar te krijgen. „Demonstraties als een mars door de stad hebben weinig effect. En we hebben geen tijd meer te verliezen.”

De woordvoerders kunnen nog niet zeggen of er nog meer acties volgen in deze zogenoemde ‘rebellion-week’.