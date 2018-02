Blokhuis wil drankmisbruik tegengaan

Het kabinet gaat de komende periode proberen om problematisch alcoholgebruik onder de bevolking terug te dringen. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis (VWS) de Tweede Kamer dinsdag laten weten.

In het regeerakkoord kondigde het kabinet al aan een nationaal preventieakkoord te willen sluiten met gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Daarbij zouden de inspanningen zijn gericht op het terugdringen van roken en overgewicht.

De afgelopen weken organiseerde Blokhuis vijf deskundigenbijeenkomsten om over de inhoud en de uitvoering van het akkoord te praten. Na die gesprekken is alcohol als derde pijler toegevoegd aan het akkoord, aldus Blokhuis.

De bewindsman is geen geheelonthouder, benadrukt hij. Wel is hij ervan overtuigd dat de risico’s van problematisch alcoholgebruik voor de gezondheid in Nederland sterk worden onderschat.

„Roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen komen meer voor bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen”, aldus de brief. Om resultaten te bereiken moet de overheid volgens Blokhuis ook werk maken van achterliggende armoede- of schuldenproblematiek.

Voor de vraag over welke in het preventieakkoord op te nemen voorstellen de partijen het eens zijn, is het volgens Blokhuis nog te vroeg. In de Tweede Kamer gingen recent al stemmen op voor het invoeren van een minimumprijs voor alcoholische drank. Europeesrechtelijk gezien leek dat lange tijd onmogelijk, maar protesten tegen het invoeren van deze maatregel door Schotland werden recent afgewezen door het Hof van Justitie van de EU.

In een reactie op die uitspraak noemde Blokhuis in december de invoering van minimumprijzen „een zeer interessante, maar ook behoorlijk forse maatregel.”